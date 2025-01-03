У росії вперше зобов’язали «Яндекс» приховати доступ до карт НПЗ — Finance.ua

У росії вперше зобов’язали «Яндекс» приховати доступ до карт НПЗ Сьогодні 19:33

Суд в росії вперше зобов’язав «Яндекс» приховати доступ до карт і фотографій нафтопереробного заводу. Раніше НПЗ був атакований дронами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.

російські ЗМІ повідомили, що суд у москві за позовом органів прокуратури вперше зобов’язав «Яндекс» приховати доступ до карт і фото одного з російських НПЗ. За даними видання «Медіазона», йдеться про завод Рязанської нафтопереробної компанії, що входить до «Роснафти». Повідомляється, що підприємство лише у 2024 році чотири рази було атаковане дронами.

росЗМІ пишуть, що підприємство «працює в безперебійному режимі, забезпечуючи потреби російської армії і флоту» під час війни проти України.

Суд зобов’язав «Яндекс» протягом місяця «унеможливити інформаційний доступ до інфраструктури нафтопереробної компанії шляхом видалення, ретушування графічних зображень складових частин підприємства (цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами, інших елементів заводу)» зі своїх карт.

Як зазначають в ЦПД, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські нафтопереробні заводи зазнали десятки дронових атак, внаслідок яких виробництво пального в росії впало більш як на 10%. Також росії довелося припинити експорт бензину.

Також дронові атаки стали однією з причин рекордного за останні 13 років підвищення цін на бензин у росії.

Атаки на російські НПЗ

Від початку повномасштабної війни українські спецслужби здійснили десятки операцій, атакуючи дронами нафтопереробні заводи та нафтобази в росії і на тимчасово окупованих територіях України.

Так, наприкінці грудня 2024 року Сили оборони України завдали комбінованого удару по великому НПЗ під Ростовом. Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа.

Як зазначили джерела РБК-Україна, спочатку дрони СБУ перезавантажили російську ППО, яка захищала завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет.

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