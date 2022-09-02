У росії пригрозили припинити постачання нафти країнам, які введуть стелю цін — Finance.ua
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У росії пригрозили припинити постачання нафти країнам, які введуть стелю цін

Енергетика
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У рф заявили, що не поставлятимуть нафту та нафтопродукти до країн, які введуть «цінову стелю» на паливо з росії, передає РБК.
Таку заяву зробив віцепрем’єр рф Олександр Новак.
«Що стосується обмеження цін: якщо вони введуть обмеження цін, то ми просто для таких компаній або країн, які будуть вводити обмеження, ми їм не поставлятимемо нафту і нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах», — заявив російський чиновник.
Пропозиції щодо обмеження цін на російську нафту Новак назвав " повним абсурдом" та «втручанням у ринкові механізми».
Також він заявив, що спроби обмежити ціни на нафту «призведуть до дестабілізації нафтової галузі, ринку нафтового». За словами російського чиновника, за це доведеться заплатити європейським та американським споживачам, для яких уже подорожчали енергоресурси.
Він додав, що таке рішення «повністю зруйнує ринок».

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
НВ
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