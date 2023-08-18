У росії побито історичний рекорд оптових цін на бензин АІ-95 — Finance.ua
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У росії побито історичний рекорд оптових цін на бензин АІ-95

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Уперше в історії європейської частини росії оптові ціни на бензин марки АІ-95 перевищили 70 тис рублів за тонну.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на торги на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.
За підсумком торгів оптові ціни на бензин марки «Преміум-95» склали 70,123 тис. руб. за т, що є абсолютним рекордом.
«Оптові ціни на АІ-95 досягли історичного максимуму 70,123 тис. руб. за тонну», — повідомляє агентство РБК.
За місяць біржова вартість АІ-95 зросла приблизно на 4,3%, а з початку літа — на 12,6%.
Як зазначає агентство, зростання цін на бензин на біржі почало прискорюватися в другій половині квітня.
Поки що стабілізувати це зростання вдається регулятивними заходами.
Так, на ціни АІ-92 і дизеля вплинули дії регуляторів. Зокрема, наприкінці липня було змінено наказ про мінімальні нормативи продажів палива на біржі. Для бензину вони зросли з 12 до 13%, для дизеля — з 8,5 до 9,5%.
Таким чином вдалося знизити на 0,6% бензин марки «Регуляр-92» — до 62,455 тис. руб. за тонну. З моменту історичного рекорду 24 липня (64,879 тис. руб. за тонну) вартість АІ-92 скоротилася приблизно на 3,7%.
Вартість літнього дизеля на біржі за підсумками торгів 18 серпня вперше знизилася на 0,28%, до 67,658 тис. руб. за тонну, до цього вона безперервно збільшувалася з 28 липня, і загалом зростання відтоді до 18 серпня становило 21%.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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