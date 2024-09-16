У росії намагаються врятувати свою економіку: Центробанк закручує гайки — Finance.ua

У росії намагаються врятувати свою економіку: Центробанк закручує гайки Сьогодні 09:14

Центральний банк росії продовжив посилювати грошово-кредитну політику навіть після того, як стали з'являтися ознаки можливого уповільнення темпів зростання перегрітої економіки країни.

Видання Reuters пише, що Банк росії підвищив базову ставку на 100 базисних пунктів до 19% і залишив відкритою можливість ще одного підвищення на майбутньому засіданні в жовтні.

«Поточний інфляційний тиск залишається високим», — йдеться в заяві Центробанку. «Необхідно подальше посилення грошово-кредитної політики, щоб відновити процес дезінфляції, знизити інфляційні очікування і забезпечити повернення інфляції до цільового рівня у 2025 році».

Політики дали зрозуміти, що всерйоз розглядають можливість чергового підвищення ставки на тлі триваючого зростання цін, яке центральному банку насилу вдається стримувати. Хоча річна інфляція в серпні вперше цього року трохи сповільнилася до 9,05% з 9,13% у липні, вона, як і раніше, значно перевищує офіційний цільовий рівень у 4%. Роздрібний попит, стимульований масштабними державними витратами, також почав знижуватися — один із сигналів того, що російська економіка може почати остигати.

У липні Набіулліна попередила про ризик стагфляції, або високих цін у поєднанні з низьким економічним зростанням, оскільки економіка країни, керована війною, схоже, досягла межі своїх можливостей.

Проте, інфляційні очікування домогосподарств, які є ключовим показником для банку, продовжують зростати, досягнувши 12,9% минулого місяця. Очікування бізнесу також зросли, і корпоративне кредитування поки що не демонструє ознак охолодження.

«Незважаючи на деяке уповільнення, споживча активність залишається високою», — йдеться в заяві банку. «Баланс інфляційних ризиків значно зміщений у бік підвищення».

У банку також вказали на «значний дефіцит робочої сили», виділивши обробну промисловість.

«Підвищення ставки Банком росії до 19% допоможе прискорити зниження інфляції до 4%, навіть ціною більш високого ризику рецесії. Центральному банку необхідно відновити довіру до себе після серії провалів цільового показника інфляції, що тривала до 2020 року. Але це буде поступовий і тривалий процес, а не те, чого можна досягти одним підвищенням ставки. Надалі ми очікуємо, що Банк Росії залишить ставку без змін на засіданні 25 жовтня», — Олексій Ісаков, економіст по Росії.

За даними Bloomberg, економіка росії вичерпує свій потенціал. Зокрема, величезні державні витрати на оборону сприяли зростанню економіки у воєнний час. Водночас економіка рф, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися.

При цьому The Economist повідомило, що незважаючи на жорсткі санкції і статус парії, російська економіка стрімко зростає. Виявляється, шалені витрати під час війни дійсно стимулюють економіку.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.