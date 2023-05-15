У росії хочуть націоналізувати стратегічні галузі економіки — Finance.ua
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У росії хочуть націоналізувати стратегічні галузі економіки

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росія повинна націоналізувати стратегічні сектори економіки, щоб мати можливість продовжувати війну проти України.
Про це заявив очільник Слідчого комітету рф Олександр Бастрикін, виступаючи на Петербурзькому юридичному форумі, пише Reuters.
Видання зазначає, що раніше російська влада вже фактично відібрала або купила за низькою ціною активи низки західних фірм, які вирішили піти з росії після її вторгнення в Україну. Але Бастрикін пропонує піти набагато далі.
«Ми говоримо, по суті, про економічну безпеку в умовах війни. А далі наступний щабель: давайте підемо шляхом націоналізації основних галузей нашої економіки», — заявив він.
Журналісти відзначають, що настільки прямий «набіг» на економічні принципи вільного ринку є досить незвичайним для російської влади.
На цьому ж форумі Бастрикін виступив з пропозицією поширити інститут кримінальної відповідальності на юридичні особи. Так він хоче побороти корпоративну корупцію.
За його словами, утримання злочиинців у в’язницях обходиться дуже дорого, а у випадку з корупціонерами вони часто відбуваються умовними строками і фактично не несуть жодного покарання. Тому Бастрикін хоче штрафувати корпорації на величезні суми замість того, щоб саджати до в’язниці власне корупціонерів.
«Коли бізнесмен корпорації заплатить мільярдні суми [штрафу] без арешту, але за рішенням суду і в рамках кримінального процесу (…), тоді корпорація зрозуміє: не вигідно красти, вигідно чесно працювати. Не треба їх у в’язницю, ось заплатив за задоволення і їдь куди-небудь в Італію, Іспанію, до моря і все буде відмінно», — вважає очільник Слідкому.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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