У росії чиновникам заборонили користуватися технікою Apple для роботи — FT Сьогодні 03:25 — Світ

У росії чиновникам заборонили користуватися технікою Apple для роботи — FT

Тисячам російських чиновників і державних службовців заборонили використовувати iPhone та інші продукти Apple у роботі, обмеження використання техніки американської технологічної компанії посилюються через підозри в шпигунстві.

Міністерство торгівлі заявило, що з понеділка заборонить будь-яке використання iPhone для «робочих цілей». Міністерство цифрового розвитку, а також підсанкційна державна компанія «Ростех» заявили, що посілідують цьому прикладу або вже ввели заборони.

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Видання зазначає, що заборона iPhone, iPad та інших пристроїв Apple у провідних міністерствах і установах відображає зростаюче занепокоєння Кремля та ФСБ з приводу сплеску шпигунської діяльності спецслужб США проти російських державних установ.

«Співробітники служби безпеки в міністерствах — співробітники ФСБ, які обіймають цивільні посади, такі як заступники міністрів — оголосили, що iPhone більше не вважаються безпечними і що потрібно шукати альтернативи», — розповіло джерело, близьке до урядової установи, яка заборонила продукти Apple.

Через місяць після початку великої війни президент рф путін підписав указ, який вимагає від організацій, пов’язаних із «критичною інформаційною інфраструктурою», перейти на розроблене в Росії програмне забезпечення до 2025 року.

Цей крок відображав давнє бажання москви змусити держустанови відмовитися від іноземних технологій. Деякі російські аналітики припустили, що нинішній указ не допоможе розвіяти підозри в тому, що західні спецслужби мають доступ до конфіденційної інформації про діяльність російського уряду.

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«Офіційні особи справді вірять, що американці можуть використовувати своє обладнання для прослуховування. ФСБ давно стурбована використанням iPhone для професійних контактів, але адміністрація президента та інші чиновники виступали проти [обмежень] просто тому, що їм подобалися iPhone», — розповів експерт російських служб безпеки та розвідки Андрій Солдатов.

Подібні заборони вже діють або збираються ввести в дію в міністерствах фінансів, енергетики та інших державних органах.

Зокрема, заборона Мінторгівлі поширюється на листування електронною поштою, пов’язане з трудовою діяльністю, цього дотримуються й інші міністерства.

Інша співрозмовник видання, близький до одного з міністерств, розповів, що фахівці ІТ-департаменту повідомляють, коли хтось відкриває свою робочу електронну пошту з iPhone.

Представник Ростеху повідомив Financial Times, що обмеження стосуються всіх пристроїв Apple. Але їх використання в особистих цілях все ж дозволено.

«Всі скаржаться, що це незручно і доводиться носити з собою ще один телефон чи планшет», — додало джерело.

Економічна Правда За матеріалами:

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