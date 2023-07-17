Запечатаний перший iPhone продали на аукціоні за рекордною ціною — Finance.ua

Запечатаний перший iPhone продали на аукціоні за рекордною ціною Сьогодні 18:04 — Світ

На американському аукціоні LCG auctions був проданий запечатаний iPhone 2G на 4 ГБ за $158 644. Таким чином він став найціннішим лотом в історії онлайн-аукціону.

Настільки висока ціна нерозпечатаного оригінального iPhone обумовлена його рідкісною модифікацією — він має 4 Гбайт вбудованої пам’яті замість 8 Гб. Ця модифікація випускалася кілька місяців, тому представляє велику цінність для колекціонерів, повідомляє 9to5Mac.

Крім того, смартфон належав одному з розробників Apple, який брав участь у створенні iPhone. Але його ім'я не повідомляється.

Також на цьому аукціоні був проданий ще один запечатаний iPhone 2G, але в конфігурації з 8 ГБайт пам’яті, тому ціна на нього була істотно нижче — $44 тисячі.

Нерозпаковані оригінальні iPhone в будь-яких виконаннях є дуже цінними предметами для колекціонерів, навіть попри те, що, як зазначає 9to5mac, деякі з них на момент продажу на аукціоні вже неможливо включити, і вони є повністю непридатними.

Нагадаємо, перший iPhone був випущений в далекому 2007 році. Ціна смартфона на старті продажів починалася з 499 доларів (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версія з 8 ГБ пам’яті коштувала 599 доларів (~22 000 грн).

УНІАН За матеріалами:

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