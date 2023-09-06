У росії борги громадян за кредитами перевищили рекордний показник — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У росії борги громадян за кредитами перевищили рекордний показник

Світ
34
У росії борги громадян за кредитами перевищили рекордний показник
У росії борги громадян за кредитами перевищили рекордний показник
Борги громадян країни-терористки росії за кредитами вперше в історії рф перевищили 32 трлн рублів. Лише з початку року борги збільшилися на 3,3 трлн — це максимальні темпи щонайменше з 2015-го.
Це випливає з даних Центробанку країни-агресорки рф. Як зазначається, за перші 7 місяців 2022-го, обсяг кредитів росіян збільшився на 0,8 трлн рублів, а ще роком раніше — на 2,8 трлн.
Однією з причин різкого зростання боргів за кредитами став відкладений попит на позики, оскільки більшу частину 2022 року відсоткові ставки були високими, як і рівень невизначеності, розповіла головний аналітик Радкомбанку Наталія Ващелюк. Також, за її словами, частина росіян очікувала на підвищення цін і відсоткових ставок через девальвацію рубля, тому люди швидше приймали рішення про оформлення позик.

Читайте також: Що відбувається з рублем: тенденції, перспективи

У той же час банки стримали апетити до ризику, і показник схвалення заявок громадян на отримання позик за рік упав з 28,8 до 20% у липні 2023 року.
Читайте також
Найбільше виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%), а на споживчі позики і кредитні картки — близько 43%. Ще близько 4,7% - це автокредити.
До кінця року обсяг видачі позичок може скоротитися на 20−30% порівняно з піковими літніми місяцями, вважає Ващелюк. На це вплине підвищення ключової ставки до 12% річних та зниження макропруденційних лімітів у IV кварталі цього року, за рахунок чого частка кредитів позичальників із борговим навантаженням понад 80% має зменшитися з 20 до 5%, пояснила експерт.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.