У росії борги громадян за кредитами перевищили рекордний показник Сьогодні 09:39 — Світ

У росії борги громадян за кредитами перевищили рекордний показник

Борги громадян країни-терористки росії за кредитами вперше в історії рф перевищили 32 трлн рублів. Лише з початку року борги збільшилися на 3,3 трлн — це максимальні темпи щонайменше з 2015-го.

Це випливає з даних Центробанку країни-агресорки рф. Як зазначається, за перші 7 місяців 2022-го, обсяг кредитів росіян збільшився на 0,8 трлн рублів, а ще роком раніше — на 2,8 трлн.

Однією з причин різкого зростання боргів за кредитами став відкладений попит на позики, оскільки більшу частину 2022 року відсоткові ставки були високими, як і рівень невизначеності, розповіла головний аналітик Радкомбанку Наталія Ващелюк. Також, за її словами, частина росіян очікувала на підвищення цін і відсоткових ставок через девальвацію рубля, тому люди швидше приймали рішення про оформлення позик.

У той же час банки стримали апетити до ризику, і показник схвалення заявок громадян на отримання позик за рік упав з 28,8 до 20% у липні 2023 року.

Найбільше виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%), а на споживчі позики і кредитні картки — близько 43%. Ще близько 4,7% - це автокредити.

До кінця року обсяг видачі позичок може скоротитися на 20−30% порівняно з піковими літніми місяцями, вважає Ващелюк. На це вплине підвищення ключової ставки до 12% річних та зниження макропруденційних лімітів у IV кварталі цього року, за рахунок чого частка кредитів позичальників із борговим навантаженням понад 80% має зменшитися з 20 до 5%, пояснила експерт.

Обозреватель За матеріалами:

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