У рф величезні черги на автозаправках — Finance.ua

У рф величезні черги на автозаправках Сьогодні 16:10

Російські автомобілісти стоять у великих чергах до автозаправок.

Про це пише низка регіональних російських ЗМІ.

«Останні дні автомобілісти в Приморському краї стикаються з незвичною картиною — довгі черги на заправках. Люди масово обговорюють можливий дефіцит пального, а ЗМІ повідомляють про проблеми в роботі найбільшої мережі регіону — „ННК-Приморнафтопродукт“», — пише newsinfo.ru.

При чому російські чиновники списують це на «сезонне зростання попиту, який збігся з логістичними труднощами». Кажуть, що федеральна траса, якою здійснюються основні поставки від нафтобаз і НПЗ, частково перекрита через масштабний ремонт, і рух бензовозів помітно сповільнився.

Перебої з постачанням пального виникли і у анексованому Криму, зокрема бензину марки А-95, повідомив у ефірі телеканалу «Крим 24» призначений Москвою «глава» півострова Сергій Аксьонов.

Він пояснив, що дефіцит викликаний скороченням обсягів виробництва на російських нафтопереробних заводах і складнощами логістики, оскільки значна частина пального доставляється в регіон автомобільним транспортом.

При цьому він визнав, що повне відновлення ринку стане можливим лише після завершення війни проти України, пише The Moscow Times.

Довідка Finance.ua:

Раніше повідомлялося, що оптові ціни на бензин у росії побили нові рекорди після серії атак БпЛА по нафтопереробних заводах. Внаслідок атак три ключові НПЗ припинили виробництво, що призвело до нестабільності на ринку пального.

Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.