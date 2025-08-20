У рф величезні черги на автозаправках — Finance.ua
укр
У рф величезні черги на автозаправках

Російські автомобілісти стоять у великих чергах до автозаправок.
Про це пише низка регіональних російських ЗМІ.
«Останні дні автомобілісти в Приморському краї стикаються з незвичною картиною — довгі черги на заправках. Люди масово обговорюють можливий дефіцит пального, а ЗМІ повідомляють про проблеми в роботі найбільшої мережі регіону — „ННК-Приморнафтопродукт“», — пише newsinfo.ru.
При чому російські чиновники списують це на «сезонне зростання попиту, який збігся з логістичними труднощами». Кажуть, що федеральна траса, якою здійснюються основні поставки від нафтобаз і НПЗ, частково перекрита через масштабний ремонт, і рух бензовозів помітно сповільнився.
Перебої з постачанням пального виникли і у анексованому Криму, зокрема бензину марки А-95, повідомив у ефірі телеканалу «Крим 24» призначений Москвою «глава» півострова Сергій Аксьонов.
Він пояснив, що дефіцит викликаний скороченням обсягів виробництва на російських нафтопереробних заводах і складнощами логістики, оскільки значна частина пального доставляється в регіон автомобільним транспортом.
При цьому він визнав, що повне відновлення ринку стане можливим лише після завершення війни проти України, пише The Moscow Times.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше повідомлялося, що оптові ціни на бензин у росії побили нові рекорди після серії атак БпЛА по нафтопереробних заводах. Внаслідок атак три ключові НПЗ припинили виробництво, що призвело до нестабільності на ринку пального.
  • Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.
За матеріалами:
Економічна Правда
