У рф планують підвищити податки для громадян, які виїхали з країни — Finance.ua

У рф планують підвищити податки для громадян, які виїхали з країни Сьогодні 11:35 — Світ

У рф планують підвищити податки для громадян, які виїхали з країни

Держдума рф працює над зміною законодавства задля підвищення податкових ставок для громадян, котрі покинули країну.

Про це повідомив голова нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін у Telegram

Він зазначив, що ті, хто виїхав і продовжують працювати в російських компаніях віддалено не мають користуватися всіма пільгами, які передбачені їм законодавством.

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«Правильно преференції для тих, хто залишив російську федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування», — написав Володін.

Нагадаємо, раніше в грудні стало відомо, що владна у рф партія «єдина росія» працює над законопроєктом, який забороняє росіянам, які виїхали за кордон, працювати віддалено за деякими спеціальностями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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