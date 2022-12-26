У рф планують підвищити податки для громадян, які виїхали з країни — Finance.ua
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У рф планують підвищити податки для громадян, які виїхали з країни

Світ
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У рф планують підвищити податки для громадян, які виїхали з країни
У рф планують підвищити податки для громадян, які виїхали з країни
Держдума рф працює над зміною законодавства задля підвищення податкових ставок для громадян, котрі покинули країну.
Про це повідомив голова нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін у Telegram.
Він зазначив, що ті, хто виїхав і продовжують працювати в російських компаніях віддалено не мають користуватися всіма пільгами, які передбачені їм законодавством.
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«Правильно преференції для тих, хто залишив російську федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування», — написав Володін.
Нагадаємо, раніше в грудні стало відомо, що владна у рф партія «єдина росія» працює над законопроєктом, який забороняє росіянам, які виїхали за кордон, працювати віддалено за деякими спеціальностями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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