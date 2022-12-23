Дві країни ЄС розморозили частину російських активів — Finance.ua

Дві країни ЄС розморозили частину російських активів Сьогодні 17:43 — Світ

Дві країни ЄС розморозили частину російських активів

Влада Бельгії вслід за Люксембургом дала «зелене світло» на розморожування активів на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію.

Про це повідомляє міністерство фінансів Бельгії та Люксембургу

Міністерство фінансів Люксембургу 20 грудня випустило генеральну ліцензію, яка дає можливість розблокувати активи російських інвесторів, які зберігаються на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) у міжнародному депозитарії Clearstream (зареєстрований у Люксембурзі).

У четвер, 22 грудня, дозвіл на розблокування російських активів дав уряд Бельгії. російські активи зберігались на бельгійській Euroclear. Ясності у процедурі повернення грошей у брокерів, інвесткомпаній та НРД поки що немає. Однак часу, щоб розібратися, у них небагато — розморожування діє до 7 січня 2023 року. Загалом у міжнародних депозитаріях зависли активи російських інвесторів приблизно на 6 трильйонів рублів.

Як зазначає партнер адвокатського бюро NSP Сергій Гландін, аналогічне рішення може ухвалити регулятор Німеччини.

Санкції ЄС проти Національного розрахункового депозитарію діяли з 3 червня, проте фактично російські інвестори зіткнулися з обмеженнями на отримання дивідендів та купонів з іноземних акцій ще раніше — вони перестали ходити після руйнування «мосту» між НРД, з одного боку, та Euroclear та Clearstream — з іншого.

Нагадаємо, Швейцарія розширила санкційний список проти росії у зв’язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до росії та продовження війни в Україні.

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