У рф підрахували, скільки мільйонів росіян залишаться без роботи через війну в Україні — Finance.ua
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У рф підрахували, скільки мільйонів росіян залишаться без роботи через війну в Україні

Вчора 10:15
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Іноземні компанії продовжують йти з російського ринку через війну в Україні. У зв’язку із цим до 8 мільйонів росіян залишаться без роботи.
Зазначається, що безпосередньо в іноземних компаніях у рф працюють 2 мільйони людей. При цьому ще приблизно 4-6 мільйонів громадян мають непряме відношення до закордонних компаній.
Таким чином, якщо Москва продовжить війну в Україні, то щонайменше 2 мільйони росіян стануть безробітними. Крім того, в компаніях, які тимчасово зупинили свою роботу в росії або обмежили її, зайнято до 350 тисяч людей.
Найбільше від антиросійських санкцій постраждали працівники харчової та хімічної промисловості, а також автомобільної сфери. По регіонах найважча ситуація у Калузькій та Новгородській областях.

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Міжнародна робоча група із санкцій проти росії оновила дані щодо компаній, які залишили російський ринок. За їхніми підрахунками, з рф пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 уже призупинили діяльність у країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи «криваві» гроші.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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