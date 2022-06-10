У рф підрахували, скільки мільйонів росіян залишаться без роботи через війну в Україні — Finance.ua

У рф підрахували, скільки мільйонів росіян залишаться без роботи через війну в Україні

Вчора 10:15

Іноземні компанії продовжують йти з російського ринку через війну в Україні. У зв’язку із цим до 8 мільйонів росіян залишаться без роботи.

Зазначається, що безпосередньо в іноземних компаніях у рф працюють 2 мільйони людей. При цьому ще приблизно 4-6 мільйонів громадян мають непряме відношення до закордонних компаній.

Таким чином, якщо Москва продовжить війну в Україні, то щонайменше 2 мільйони росіян стануть безробітними. Крім того, в компаніях, які тимчасово зупинили свою роботу в росії або обмежили її, зайнято до 350 тисяч людей.

Найбільше від антиросійських санкцій постраждали працівники харчової та хімічної промисловості, а також автомобільної сфери. По регіонах найважча ситуація у Калузькій та Новгородській областях.

Міжнародна робоча група із санкцій проти росії оновила дані щодо компаній, які залишили російський ринок. За їхніми підрахунками, з рф пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 уже призупинили діяльність у країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи «криваві» гроші.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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