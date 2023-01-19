У рейтингу банків України за кількістю відділень уперше змінився лідер — Finance.ua
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У рейтингу банків України за кількістю відділень уперше змінився лідер

Фінтех і Картки
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У рейтингу банків України за кількістю відділень уперше змінився лідер
У рейтингу банків України за кількістю відділень уперше змінився лідер
Станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1349 (на 20,2%).
Про це повідомляється в даних Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, в Україні було 67 діючих банків. У 2022 році було закрито чотири банки, в яких рік тому було 301 відділення:
  • Промінвестбанк (1),
  • Мегабанк (153),
  • Сбербанк (85),
  • Банк Січ (62).

У яких банків найбільше відділень

Найбільше відділень у державному ПриватБанку — 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і скоротив 287 відділень.
У рейтингу банків України за кількістю відділень уперше змінився лідер
У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).
Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (350) та УкрСиббанк (233). Замикає п’ятірку банк приватний ПУМБ (226).
За матеріалами:
Finance.ua
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