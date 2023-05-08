У разі призову до ЗСУ частину виплат військового пенсіонера припиняють — Finance.ua
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У разі призову до ЗСУ частину виплат військового пенсіонера припиняють

Особисті фінанси
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У разі призову пенсіонера до лав Збройних сил виплата військової пенсії не припиняється, але припиняється виплата деяких надбавок. Про це нагадали в ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
Продовження виплати військової пенсії в такому разі гарантується статтею 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Припиняється ж виплата надбавки на утриманця (дитини до 18 років), якщо вона була призначена пенсіонеру, який не працює.
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