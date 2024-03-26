У Раді зареєстрували український аналог американського «Акту Логана»: що це значить — Finance.ua

У Раді зареєстрували український аналог американського «Акту Логана»: що це значить Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за привласнення державних функцій.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту, пише Суспільне.

Авторками документами є нардепки від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла.

Що пропонує законопроєкт

Пропонується притягувати до кримінальної відповідальності та позбавляти волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна у разі, якщо громадянин України привласнив державні функції, зокрема представив Україну на:

міжнародних заходах,

перед уповноваженими особами,

агентами іноземних держав,

представниками міжнародних організацій.

Йдеться також про представлення України за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, пропонують карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Ініціаторка законопроєкту Мар’яна Безугла на сторінці у Fecebook пояснила , що документ — це аналог американського «Акту Логана», який досі чинний у США.

Документ був ухвалений 30 січня 1799 року. Федеральний закон встановлює кримінальну відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США. Мета закону — запобігти підриву офіційної позиції держави. Закон був ухвалений після переговорів сенатора Джорджа Логана з Францією у 1798 році та був підписаний президентом Джоном Адамсом 30 січня 1799 року.

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