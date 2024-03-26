У Раді зареєстрували український аналог американського «Акту Логана»: що це значить — Finance.ua
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У Раді зареєстрували український аналог американського «Акту Логана»: що це значить

Казна та Політика
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У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за привласнення державних функцій.
Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту, пише Суспільне.
Авторками документами є нардепки від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла.

Що пропонує законопроєкт

Пропонується притягувати до кримінальної відповідальності та позбавляти волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна у разі, якщо громадянин України привласнив державні функції, зокрема представив Україну на:
  • міжнародних заходах,
  • перед уповноваженими особами,
  • агентами іноземних держав,
  • представниками міжнародних організацій.
Йдеться також про представлення України за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку.
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, пропонують карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
Ініціаторка законопроєкту Мар’яна Безугла на сторінці у Fecebook пояснила, що документ — це аналог американського «Акту Логана», який досі чинний у США.
Документ був ухвалений 30 січня 1799 року. Федеральний закон встановлює кримінальну відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США. Мета закону — запобігти підриву офіційної позиції держави. Закон був ухвалений після переговорів сенатора Джорджа Логана з Францією у 1798 році та був підписаний президентом Джоном Адамсом 30 січня 1799 року.
За матеріалами:
suspilne.media
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