У Раді пропонують запровадити нові штрафи для пішоходів — Finance.ua

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У Раді пропонують запровадити нові штрафи для пішоходів

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У Раді пропонують запровадити нові штрафи для пішоходів
У Раді пропонують запровадити нові штрафи для пішоходів
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо нових штрафів для пішоходів. Пропонується ввести покарання за пересування вночі проїзною частиною або узбіччям без світлоповертальних елементів.
Про це повідомляє йдеться у проєкті закону № 8156.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, з 2020 року передбачено, що, у темну пору доби пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи. Однак на сьогодні у відсутня норма, яка б передбачала адміністративну відповідальність.
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«Зважаючи на це, пішоходи нехтують дотриманням Правил дорожнього руху, що не сприяє попередженню та запобіганню дорожньо-транспортних пригод, спричинених неможливістю водіями у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості розпізнати пішоходів», — йдеться в документі.
Що саме хочуть змінити? Пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання двох світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.
Покарання порушникам. Згідно з документом, такі правопорушення тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 гривня).
За статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час доби (особливо в осінньо-зимовий період) є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні, додали автори законопроєкту.
За матеріалами:
РБК-Україна
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