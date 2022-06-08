У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни — Finance.ua

У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни

Вчора 16:26 — Казна та Політика

У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Пропонується уточнити застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану.

Про це сказано в проекті закону № 7442

Метою проекту закону є спрощення доступу суб’єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію російської федерації до судових процедур банкрутств і підвищення ефективності їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану.

«Пропозиції також дозволять належно, своєчасно здійснювати арбітражним керуючим свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), без додаткового звернення до господарського суду, що має наслідком зменшення строків розгляду справ і зменшення витрат, пов’язаних із їх розглядом», — зазначається в пояснювальній записці до проекту

Автори документа зазначають, що під час повномасштабної збройної агресії російської федерації було знищено велику кількість майна суб’єктів господарювання, що ускладнило чи унеможливило здійснення господарської діяльності, проведення розрахунків з контрагентами і виконання зобов’язань. Це призвело до наявності у суб’єктів господарювання ознак неплатоспроможності.

«Так чи інакше переважна більшість суб’єктів господарювання України зазнали наслідків повномасштабної збройної агресії російської федерації», — йдеться в документі.

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