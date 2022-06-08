У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни — Finance.ua
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У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни

Вчора 16:26Казна та Політика
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У Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війниУ Раді пропонують спростити процедуру банкрутства під час війни
У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Пропонується уточнити застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану.
Про це сказано в проекті закону № 7442.
Метою проекту закону є спрощення доступу суб’єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію російської федерації до судових процедур банкрутств і підвищення ефективності їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану.
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«Пропозиції також дозволять належно, своєчасно здійснювати арбітражним керуючим свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), без додаткового звернення до господарського суду, що має наслідком зменшення строків розгляду справ і зменшення витрат, пов’язаних із їх розглядом», — зазначається в пояснювальній записці до проекту
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Автори документа зазначають, що під час повномасштабної збройної агресії російської федерації було знищено велику кількість майна суб’єктів господарювання, що ускладнило чи унеможливило здійснення господарської діяльності, проведення розрахунків з контрагентами і виконання зобов’язань. Це призвело до наявності у суб’єктів господарювання ознак неплатоспроможності.
«Так чи інакше переважна більшість суб’єктів господарювання України зазнали наслідків повномасштабної збройної агресії російської федерації», — йдеться в документі.
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За матеріалами: РБК-Україна
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