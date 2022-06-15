У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

15.06.2022, 13:02Валюта
5876
У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війниУ Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні. Проєкт подали голова фінансового комітету Данило Гетманцев та група депутатів.
Про це повідомляється у проєкті закону № 7465.
Закон «Про Національний банк України» пропонується доповнити нормою, за якою НБУ «бере участь у фінансовому забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану».
Місце для вашої реклами
Навіщо це? Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зазначене повноваження надасть можливість НБУ «в умовах воєнного стану швидко вживати належні заходи, зокрема перерахувати кошти до державного бюджету України, що забезпечить фінансування заходів оборони держави в умовах війни».
Це стосується, зокрема, фінансування державного бюджету шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики, йдеться в документі.

Довідка Finance.ua:

  • з початку війни Національний банк України вже профінансував держбюджет на 190 млрд гривень за рахунок купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • НБУ 9 червня 2022 року викупив військових облігацій на 70 млрд грн. До червня місячні обсяги купівлі ОВДП варіювалися від 20 до 50 млрд гривень.

Як придбати військові облігації України

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.