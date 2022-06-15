У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни — Finance.ua

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

У Раді пропонують дозволити НБУ друкувати гривню без обмежень під час війни

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні. Проєкт подали голова фінансового комітету Данило Гетманцев та група депутатів.

Про це повідомляється у проєкті закону № 7465

Закон «Про Національний банк України» пропонується доповнити нормою, за якою НБУ «бере участь у фінансовому забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану».

Навіщо це? Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зазначене повноваження надасть можливість НБУ «в умовах воєнного стану швидко вживати належні заходи, зокрема перерахувати кошти до державного бюджету України, що забезпечить фінансування заходів оборони держави в умовах війни».

Це стосується, зокрема, фінансування державного бюджету шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики, йдеться в документі.

Довідка Finance.ua:

з початку війни Національний банк України вже профінансував держбюджет на 190 млрд гривень за рахунок купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

НБУ 9 червня 2022 року викупив військових облігацій на 70 млрд грн. До червня місячні обсяги купівлі ОВДП варіювалися від 20 до 50 млрд гривень.



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