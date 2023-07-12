У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів — Finance.ua

У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів Сьогодні 05:23 — Казна та Політика

У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів

Співробітникам апаратів судів необхідно підвищити зарплату, щоб судова реформа в Україні все ж відбулася.

Таку думку озвучив в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов.

За його словами, зараз рівень зарплат на дуже низькому рівні. Так, секретарю судових засідань держава виплачує 4,5 тисячі гривень на місяць.

«Усього-то внести правки в постанови — і вже завтра зарплати будуть більшими. Я розумію, як важко зараз країні, але без цього базової судової реформи ми не реалізуємо», — сказав він.

Маслов підкреслив, що питання не можуть вирішити вже досить довгий час, оскільки в Міністерстві фінансів не дуже знайомі з роботою фінансової системи.

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Мінфіну бракує розуміння того, як працює судова система, тому питання із зарплатами вже багато років залишається невирішеним. А в уряді вважають, що підвищити зарплати працівникам апарату можна за допомогою внутрішніх ресурсів судової системи. Однак такий варіант, на думку Дениса Маслова, неможливий.

«Ми разом із Державною судовою адміністрацією все прорахували неодноразово. Немає таких ресурсів усередині системи. Ми це донесли, виклали на папері, вони надали свої пропозиції», — розповів Денис Маслов.

Судова реформа

Змінам дали старт ще влітку 2021 року, коли народні депутати підтримали проєкт закону № 3711-Д про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус судді».

Серед поправок, які ухвалили нардепи, була і 453-тя, завдяки якій міжнародні експерти отримали вирішальний голос під час добору кандидатів до Вищої кваліфікаційної колегії суддів (ВККС).

А на початку січня 2023 року в Україні відбувся ХІХ з'їзд суддів, під час якого було обрано вісьмох членів Вищої ради правосуддя — органу, який відповідає за призначення, звільнення та дисциплінарні покарання суддів.

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