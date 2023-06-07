У "ПриватБанку" стався масштабний збій — Finance.ua
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У "ПриватБанку" стався масштабний збій

Фондовий ринок
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У «ПриватБанку» стався масштабний збій. Через це не було змоги зняти кошти з банкомату і розрахуватися карткою, повідомили в прес-службі банку.
«Нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали. Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи», — йдеться в повідомленні.
Трохи згодом у банку доповнили, що проблему вже локалізовано.
«Всі сервіси „ПриватБанку“ працюють в нормальному режимі», — повідомили в банку

ПриватБанк — останні новини

Минулого тижня український «ПриватБанк» зупинив прийом готівкових доларів і євро в терміналах самообслуговування. Зазначається, що для отримання таких послуг тепер необхідно звертатися до кас відділень банку. Причину зупинки прийому валюти в прес-службі не пояснили. До цього «ПриватБанк» був єдиним українським банком, що приймає іноземну валюту через термінали.
В квітні стався збій в роботі системи «ПриватБанку», що спричинив проблеми при здійсненні платежів.

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За матеріалами:
УНІАН
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