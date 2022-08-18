У "Приватбанку" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує валюта сьогодні — Finance.ua
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У "Приватбанку" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує валюта сьогодні

Валюта
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Курс готівкового долара у «ПриватБанку» до національної валюти сьогодні, 18 серпня, залишився на рівні попереднього показника — 39,10 грн/дол.
Курс євро щодо гривні залишився на рівні попереднього дня — 40,80 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,80 грн за дол., євро — 39,80 грн за євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,30 грн, євро — 38,00 грн.
За матеріалами:
УНІАН
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