У "Приватбанку" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує валюта сьогодні — Finance.ua

У "Приватбанку" оприлюднили свіжий курс: скільки коштує валюта сьогодні
Курс готівкового долара у «ПриватБанку» до національної валюти сьогодні, 18 серпня, залишився на рівні попереднього показника — 39,10 грн/дол.
Курс євро щодо гривні залишився на рівні попереднього дня — 40,80 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,80 грн за дол., євро — 39,80 грн за євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,30 грн, євро — 38,00 грн.
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