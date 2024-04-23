У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — Finance.ua
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У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник

Кредит&Депозит
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У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
До програми «Бонус до депозиту» від Finance.ua приєднався новий учасник — МТБ Банк.
Так, наприклад, ставка за депозитом на рік у МТБ Банку становить 13%, а додатковий бонус до нього — 0,5% від вкладу.

Як отримати бонус

Згідно з правилами, в акції беруть участь депозити «Строковий» та «Пенсійний» на строки 3−12 місяців у гривні.
Вимоги до вкладів:
  • Мінімальна сума вкладу: вклад «Пенсійний» — 50 000 грн, вклад «Строковий» — 100 000 гривень;
  • Мінімальний строк — від 84 днів;
  • Виплата відсотків — щомісяця;
  • Оформлені через відділення банку або онлайн через застосунок МТБ360 (вклад «Пенсійний» можна оформити лише у відділенні банку);
  • Оформлені клієнтами, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів у банку протягом останніх 30 днів до подання заявки.
Зазначимо, що в акції не беруть участь депозити:
  • Відкриті до подання заявки або після її закінчення;
  • У разі зазначення недостовірних даних;
  • Які не відповідають умовам акції;
  • Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 30 днів до подання заявки.
Детальніше про умови можна дізнатися тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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