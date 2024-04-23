У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — Finance.ua

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
До програми «Бонус до депозиту» від Finance.ua приєднався новий учасник — МТБ Банк.
Так, наприклад, ставка за депозитом на рік у МТБ Банку становить 13%, а додатковий бонус до нього — 0,5% від вкладу.
Як отримати бонус
Згідно з правилами, в акції беруть участь депозити «Строковий» та «Пенсійний» на строки 3−12 місяців у гривні.
Вимоги до вкладів:
- Мінімальна сума вкладу: вклад «Пенсійний» — 50 000 грн, вклад «Строковий» — 100 000 гривень;
- Мінімальний строк — від 84 днів;
- Виплата відсотків — щомісяця;
- Оформлені через відділення банку або онлайн через застосунок МТБ360 (вклад «Пенсійний» можна оформити лише у відділенні банку);
- Оформлені клієнтами, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів у банку протягом останніх 30 днів до подання заявки.
Зазначимо, що в акції не беруть участь депозити:
- Відкриті до подання заявки або після її закінчення;
- У разі зазначення недостовірних даних;
- Які не відповідають умовам акції;
- Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 30 днів до подання заявки.
Поділитися новиною