У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — Finance.ua
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У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник

Кредит&Депозит
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У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
З 14 березня у програмі «Бонус до депозиту» від Finance.ua з’явився новий учасник — RwS bank (РВС Банк).

Що треба знати про нового учасника?

Участь у програмі братимуть депозити із такими критеріями:
  • валюта — гривня;
  • мінімальна сума вкладу — 50 тис. грн;
  • термін вкладу — 12 місяців (усі види);
  • оформлені через відділення банку.
Крім того, можлива пролонгація вкладу, а виплата відсотків відбувається в кінці строку.
В акції не беруть участь депозити:
  • із сумою вкладу менше 50 тис. грн;
  • відкриті до подачі заявки або після її закінчення;
  • оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади у банку впродовж останніх 14 днів до подачі заявки в банк;
  • що не відповідають умовам акції.
Детальніше про умови можна дізнатися тут.
Ставка за депозитом на рік у RwS bank становить 16,5%, а бонус до нього — 0,35% від вкладу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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