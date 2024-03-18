У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — Finance.ua

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник
З 14 березня у програмі «Бонус до депозиту» від Finance.ua з’явився новий учасник — RwS bank (РВС Банк).
Що треба знати про нового учасника?
Участь у програмі братимуть депозити із такими критеріями:
- валюта — гривня;
- мінімальна сума вкладу — 50 тис. грн;
- термін вкладу — 12 місяців (усі види);
- оформлені через відділення банку.
Крім того, можлива пролонгація вкладу, а виплата відсотків відбувається в кінці строку.
В акції не беруть участь депозити:
- із сумою вкладу менше 50 тис. грн;
- відкриті до подачі заявки або після її закінчення;
- оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади у банку впродовж останніх 14 днів до подачі заявки в банк;
- що не відповідають умовам акції.
Детальніше про умови можна дізнатися тут.
Ставка за депозитом на рік у RwS bank становить 16,5%, а бонус до нього — 0,35% від вкладу.
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