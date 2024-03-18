У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — Finance.ua

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник Сьогодні 14:41 — Кредит&Депозит

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник

З 14 березня у програмі «Бонус до депозиту» від Finance.ua з’явився новий учасник — RwS bank ( РВС Банк ).

Що треба знати про нового учасника?

Участь у програмі братимуть депозити із такими критеріями:

валюта — гривня;

мінімальна сума вкладу — 50 тис. грн;

термін вкладу — 12 місяців (усі види);

оформлені через відділення банку.

Крім того, можлива пролонгація вкладу, а виплата відсотків відбувається в кінці строку.

В акції не беруть участь депозити:

із сумою вкладу менше 50 тис. грн;

відкриті до подачі заявки або після її закінчення;

оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади у банку впродовж останніх 14 днів до подачі заявки в банк;

що не відповідають умовам акції.

Детальніше про умови можна дізнатися тут.

Ставка за депозитом на рік у RwS bank становить 16,5%, а бонус до нього — 0,35% від вкладу.

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