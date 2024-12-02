У Польщі стався витік з нафтопроводу «Дружба» — Finance.ua
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У Польщі стався витік з нафтопроводу «Дружба»

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У неділю, 1 грудня, у Польщі стався витік з нафтопроводу «Дружба». Це сталося неподалік міста Пневи, що на заході країни.
Трубопровідний оператор PERN повідомив, що одразу припинив перекачування нафти пошкодженою ниткою до заводів у Німеччині. Поставки другою ниткою продовжуються, її технічні можливості повністю покривають об’ємні потреби клієнтів.
Працівники аварійних служб компанії та Державної пожежної служби огородили пошкоджену ділянку та негайно розпочали ремонтні роботи. Місце витоку виявили в водопропускній трубі під національною дорогою 92:
«Роботи не вплинуть на поточне постачання нафти та роботу національної дороги. Ризик для місцевих жителів відсутній. Причини інциденту наразі не відомі і будуть розслідуватися внутрішньою комісією, яка працює в PERN».
За матеріалами:
УНІАН
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