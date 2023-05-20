У Польщі почнуть видавати кредити на житло під 2% річних — Finance.ua

У Польщі почнуть видавати кредити на житло під 2% річних Сьогодні 19:21 — Кредит&Депозит

У Польщі почнуть видавати кредити на житло під 2% річних

Деякі банки в Польщі вже задекларували готовність видавати кредити на житло в рамках урядової програми «Pierwsze Mieszkanie», яка має почати діяти з 1 липня 2023 року для тих, хто хоче придбати своє перше житло й при цьому не переплачувати за банківські кредити

Як повідомляє Yavp.pl , урядовий законопроєкт про впровадження програми, яка передбачає надання іпотечних кредитів під 2% річних, кілька днів тому підтримав Сенат Польщі.

Поки одні банки ще чекають оприлюднення підписаного законопроєкту, де будуть розписані остаточні умови кредитування, інші вже декларують готовність видавати населенню кредити під 2% річних. Зокрема, це зробили на сьогодні 6 установ: банк PKO BP, банк Pekao SA, Santander Bank, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska та Bank Polskiej Spółdzielczości.

Водночас так установи як mBank, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank і банк Millennium поки що «проявляють зацікавленість», а їхнє остаточне рішення про включення або невключення до своєї пропозиції кредитів на житло в рамках нової урядової програми залежатиме від деталей умов договору з Банком народного господарства (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Нагадаємо, що урядова програма «Pierwsze Mieszkanie» має почати діяти з 1 липня 2023 року:

1). Програма спрямована виключно на осіб віком максимально 45 років, які ніколи не мали свого житла в Польщі.

2). Протягом 10 років держава буде доплачувати банкам за іпотечний кредит, щоб відсоткова ставка для того, хто його отримав, складала лише 2% (держава доплачуватиме різницю між фіксованою банківською ставкою по кредиту та двохвідсотковою ставкою).

3). Максимальна сума іпотечного кредиту — 500 тис. злотих, а для сімей — 600 тис. зл.

4). Максимальний власний внесок того, хто захоче стати учасником програми, складатиме 200 тисяч злотих.

5). Житло, що купуватиметься за програмою «Pierwsze Mieszkanie», може бути як з первинного, так і з вторинного ринку.

uamedia За матеріалами:

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