У Польщі підготували закон про страхування вантажів для України — Finance.ua

У Польщі підготували закон про страхування вантажів для України
Влада Польщі підготувала закон, який дозволить розширити страхування та захист вантажів, які прямують до та з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Польщі у Twitter.
Як розповів глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, даний закон стосується також захисту інвестиційної діяльності. А на його основі буде створено програму відбудови України.
Відомо, що страхування вантажу можна буде зробити через польську експортну кредитну агенцію KUKE.
Також у випадку прийняття закону росія не зможе завадити польсько-українським торговим взаєминам, а Україна прокладе собі широкий шлях до Євросоюзу.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною