У Польщі офіційно новий прем'єр — Finance.ua

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У Польщі офіційно новий прем'єр

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У Польщі офіційно новий прем'єр
У Польщі офіційно новий прем'єр
Дональд Туск сьогодні, 13 грудня, офіційно став прем'єр-міністром Польщі. Його уряд склав присягу.
Про це повідомляє Onet.
Вранці 13 грудня Дональд Туск та міністри його уряду склали присягу у президентському палаці. Президент Польщі Анджей Дуда офіційно прийняв присягу та призначив нового прем'єра та уряд.
Дуда, який є представником партії «Право і справедливість», що втратила владу, привітав новий уряд.
«Ви перемогли з великою, чудовою явкою. Було прийняте рішення, яке дало перемогу одній політичній групі, але насправді перемогу здобула інша політична група», — сказав президент Польщі.
Дуда також пообіцяв, що не буде ветувати нічого, що працює на Польщу.
Сам Дональд Туск подякував полякам за довіру та терплячість.
Додамо, що вже завтра Туск у ролі прем'єр-міністра Польщі візьме участь у саміті лідерів країн ЄС. Там будуть обговорювати початок переговорів про вступ України до ЄС та фінансування допомоги Україні.
ЗМІ повідомляють, що у саміті може взяти участь президент Володимир Зеленський.

Шлях Туска до крісла прем'єра

У Польщі 15 жовтні відбулися парламентські вибори. За їх результатами було обрано 460 нових членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).
За результатами голосування, більшість місць у парламенті здобула опозиція: партія «Громадянська платформа», альянс «Третій шлях» та Ліва партія. У листопаді проєвропейські політсили домовилися про створення коаліції.
У понеділок, 11 грудня, Сейм висловив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького, а колишнього президента Ради ЄС Дональда Туска затвердили новим прем'єром. Раніше він представив склад свого уряду.
За даними ЗМІ, Україна вже запросила Дональда Туска з візитом до Києва.
За матеріалами:
РБК-Україна
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