У поїздах "Інтерсіті" може з'явитися інтернет від StarLink – депутат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У поїздах "Інтерсіті" може з'явитися інтернет від StarLink – депутат

Особисті фінанси
607
У поїздах "Інтерсіті" може з'явитися інтернет від StarLink – депутат
У поїздах "Інтерсіті" може з'явитися інтернет від StarLink – депутат
Найближчим часом на швидкісних поїздах категорії «Інтерсіті» можуть з’явитися супутникові термінали StarLink для надання послуг доступу до інтернету.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко (фракція «Слуга Народу»).
«Дещо потрібно буде доопрацювати інженерам з інтеграції супутникових антен на даху поїзда, але це вже технічні рішення. Звертаю увагу, що для реалізації цього рішення вже не потрібна наземна телекомунікаційна інфраструктура вздовж залізничних колій», — написав він у своєму телеграм-каналі.
За словами Федієнка, ще кілька років тому технічна реалізація таких рішень була неможливою.
«А попередні рішення на цих поїздах, що приймали мережі CDMA, не відповідали жодним параметрам якості доступу до мережі „Інтернет“ і, на мій погляд, вони більше не працювали, ніж працювали, а потрібні були для виведення грошей», — наголосив він.
До речі, на стрімінговому сервісі MEGOGO можна переглядати 300 каналів, 13 500 фільмів, серіали HBO, FOX NOW, iStart, а також 24 дитячих та 19 спортивних каналів за акційною передплатою за 1 грн.

Скористатись сервісом MEGOGO

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.