У поїздах "Інтерсіті" може з'явитися інтернет від StarLink – депутат — Finance.ua

У поїздах "Інтерсіті" може з'явитися інтернет від StarLink – депутат Вчора 22:45 — Особисті фінанси

У поїздах "Інтерсіті" може з'явитися інтернет від StarLink – депутат

Найближчим часом на швидкісних поїздах категорії «Інтерсіті» можуть з’явитися супутникові термінали StarLink для надання послуг доступу до інтернету.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко (фракція «Слуга Народу»).

«Дещо потрібно буде доопрацювати інженерам з інтеграції супутникових антен на даху поїзда, але це вже технічні рішення. Звертаю увагу, що для реалізації цього рішення вже не потрібна наземна телекомунікаційна інфраструктура вздовж залізничних колій», — написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Федієнка, ще кілька років тому технічна реалізація таких рішень була неможливою.

«А попередні рішення на цих поїздах, що приймали мережі CDMA, не відповідали жодним параметрам якості доступу до мережі „Інтернет“ і, на мій погляд, вони більше не працювали, ніж працювали, а потрібні були для виведення грошей», — наголосив він.

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