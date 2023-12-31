У пікапа Toyota Hilux з’явилася нова спецверсія Revo ROCCO Edition — Finance.ua
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У пікапа Toyota Hilux з’явилася нова спецверсія Revo ROCCO Edition

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У пікапа Toyota Hilux з’явилася нова спецверсія Revo ROCCO Edition
У пікапа Toyota Hilux з’явилася нова спецверсія Revo ROCCO Edition
У Японії стартували продажі нової версії Toyota Hilux. Пікап з приставкою Revo ROCCO Edition відрізняється яскравою зовнішністю та максимальною комплектацією. Новинка отримала особливу решітку радіатора з обрамленням із чорного тисненого пластику та чорні розширювачі колісних арок. Також спецвидання відрізняється металевими підніжками та глянсово-чорними 18,0-дюймовими колісними легкосплавними дисками, «взутими» в шини Dunlop Grandtrek AT із білим логотипом на ободі.
Лакофарбове покриття вантажної платформи, краї бортів та зовнішня сторона задньої стінки кабіни захищені полімерними накладками. Ще одна «фішка» пікапа — декалі ROCCO з графікою у вигляді засніжених гірських піків.
Кабіна у Revo ROCCO Edition чотиридверна. Посадкових місць — п’ять. Під капотом стандартний 2,4-ліровий турбодизель Toyota 2GD віддачею 148 к.с. та 400 Нм крутного моменту. Працює двигун у парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід — повний, що підключається.
У Японії Toyota Revo ROCCO Edition коштує від 33 500 доларів. Прийом замовлень на особливий пікап уже оголошено. Перші клієнти отримають свої автомобілі у травні 2024 року.
За матеріалами:
autocentre.ua
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