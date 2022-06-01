У Панамі на тлі інтересу до BTC банки запропонують послугу зберігання криптовалюти — Finance.ua
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У Панамі на тлі інтересу до BTC банки запропонують послугу зберігання криптовалюти

Вчора 03:34Фінтех і Картки
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Панамська фінансова установа Towerbank запускає нові можливості для криптоспільноти. Представники банку повідомили обраним криптоентузіастам під час зустрічі, що готові відкривати криптовалютні рахунки. Окрім того, вони додали, що відтепер банк стає bitcoin-friendly.
Це сталося на мітапі щодо майбутнього блокчейну, яку минулого тижня організувала Палата цифрової торгівлі і блокчейну Панами.
Присутні на зустрічі банкіри пообіцяли, що проблеми, які відчувають звичайні панамці під час криптовалютних операцій (в країні часто фіксуються складнощі при купівлі та продажу крипти з банківських рахунків) у криптовалютних «vip» клієнтів не буде.
Модератор івенту Кристобаль Перейра навіть затвітив про цю подію з метою заспокоїти власників криптовалют, що вони можуть не боятися відкривати рахунки та вносити кошти з централізованих бірж.
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Банкіри зазначили, що транзакції не повинні перевищувати 5 000 доларів на місяць — таке рішення було прийняте у зв’язку з необхідністю відповідати антикорупційним законам.
Зазначимо, що нещодавно в Панамі проголосували за легалізацію криптовалют, однак цього місяця президент оголосив, що законопроект про криптовалюту найближчим часом він не підпише.
За матеріалами: noworries
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