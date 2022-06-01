У Панамі на тлі інтересу до BTC банки запропонують послугу зберігання криптовалюти — Finance.ua

Панамська фінансова установа Towerbank запускає нові можливості для криптоспільноти. Представники банку повідомили обраним криптоентузіастам під час зустрічі, що готові відкривати криптовалютні рахунки. Окрім того, вони додали, що відтепер банк стає bitcoin-friendly.
Це сталося на мітапі щодо майбутнього блокчейну, яку минулого тижня організувала Палата цифрової торгівлі і блокчейну Панами.
Присутні на зустрічі банкіри пообіцяли, що проблеми, які відчувають звичайні панамці під час криптовалютних операцій (в країні часто фіксуються складнощі при купівлі та продажу крипти з банківських рахунків) у криптовалютних «vip» клієнтів не буде.
Модератор івенту Кристобаль Перейра навіть затвітив про цю подію з метою заспокоїти власників криптовалют, що вони можуть не боятися відкривати рахунки та вносити кошти з централізованих бірж.