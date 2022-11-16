У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iPhone — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iPhone Сьогодні 13:15 — Кредит&Депозит

У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iPhone

Традиційно до новорічних свят компанія Манівео запускає для своїх клієнтів акцію із розіграшем iPhone14 та повербанків. Десятеро щасливчиків отримають останню модель омріяного смартфона та зовнішній акумулятор до нього.

Акція «Заціни новорічний підгон: повербанк + 14й iPhone!» триватиме з 16 листопада до 31 грудня 2022 року. Взяти участь у розіграші може будь-який клієнт сервісу Moneyveo — як новий, так і постійний.

Щоб отримати шанс стати щасливим власником подарунку, треба зробити наступне:

Перейти за посилання на спеціальну сторінку: https://pidgon.moneyveo.com.ua У період акції оформити кредит Smart або Comfort на суму від 3000 грн. Дочекатися розіграшу призів.

Розіграш відбудеться 9 січня 2023 року рандомно. Відеозапис жеребкування ви знайдете на YouTube-сторінці Moneyveo . А імена щасливчиків буде опубліковано у розділі новин на сайті сервісу. Також кожному переможцю зателефонують — щоб привітати та узгодити отримання виграшу.

До речі, що більше кредитів оформлює клієнт у період дії акції, тим більше матиме шансів на виграш.

Нагадаємо, що фінтех-компанія Манівео відома своїми яскравими акціями для клієнтів. Так, у сервісі за попередні роки вже розігрували кабріолет, поїздку на Мальдіви, мільйон гривень в рамках акції «Сейф» тощо. А у 2022 в рамках акції «Призи для козака до Дня захисника!» компанія подарувала трьом переможцям сертифікати номіналом 50 000 грн кожен на придбання туристичного спорядження, екіпірування, тактичного одягу та взуття, інструментів, товарів для полювання та рибалки.

Акція діє з 16.11 по 31.12.2022 року на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова.

Деталі на moneyveo.ua

Кредит «Смарт»: строк до 5 років, сума до 22 000 грн, реальна річна процентна ставка від 3,71% річних.

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Детальні умови надання фінансової послуги та розрахунки реальної річної процентної ставки — на https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/#tariffs.

Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.

За матеріалами: Moneyveo

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