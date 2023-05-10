У новій версії FSD Beta електромобілі Tesla повністю керуватимуться штучним інтелектом — Finance.ua

У новій версії FSD Beta електромобілі Tesla повністю керуватимуться штучним інтелектом Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

У новій версії FSD Beta електромобілі Tesla повністю керуватимуться штучним інтелектом

Ілон Маск вкотре пообіцяв реалізувати повністю автоматичне керування електромобілями Tesla до кінця цього року, і цього тижня він частково пояснив, якою траєкторією розвиватимуться відповідні алгоритми. Якщо зараз штучний інтелект відповідає лише за розпізнавання образів бортовими камерами, то незабаром він прийматиме рішення у сфері керування машиною.

Принаймні, як пояснює Electrek, саме так можна витлумачити коментарі Ілона Маска щодо особливостей оновлення FSD Beta 11.4 та 12.0. Перше могло б мати позначення «12.0», як заявив глава Tesla, оскільки в ньому реалізовано багато важливих змін, але компанія приберегла цей індекс для наступної версії програмного забезпечення, яке забезпечить «наскрізне використання штучного інтелекту» — від розпізнавання осіб до керування траєкторією та швидкістю руху транспортного засобу.

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Коли відбудуться подібні зміни, судити складно, оскільки Tesla поки що починає поширювати за межі свого корпоративного тест-парку електромобілів оновлення 11.4. Досі алгоритми реакції керуючих систем машини на ті чи інші дорожні події прописували інженери Tesla, але якщо надалі ця функція буде довірена штучному інтелекту, це стане важливим кроком для досягнення повної автономності керування електромобілями марки.

Принагідно Ілон Маск зізнався, що коли комплекс FSD досягне прийнятної плавності роботи, не кажучи вже про високу безпеку, компанія почне пропонувати його всім власникам сумісних електромобілів Tesla в Північній Америці на місяць безкоштовно.

Як тільки влада інших регіонів схвалить експлуатацію таких електромобілів на дорогах загального користування в окремих країнах, безкоштовний місячний період тестування буде доступний і за межами північноамериканського континенту. Звичайно, перед цим програмне забезпечення буде адаптоване до особливостей місцевого трафіку та дорожньої мережі.

Ampercar За матеріалами:

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