У Норвегії збудують перший у світі тунель для кораблів 21.06.2026, 02:09 — Технології&Авто

Довжина тунелю становитиме близько 1,8 кілометра, а ширина – приблизно 37 метрів

Норвегія планує побудувати перший у світі тунель в горах, призначений спеціально для морських суден. Це дозволить їм оминути одну з найнебезпечніших ділянок норвезького узбережжя.

Про це пише Bild.

Вказано, що мова йде про інженерний мегапроєкт Судовий тунель Стад. Парламент Норвегії дав йому «зелене світло» ще у 2017 році, але потім будівництво опинилося під загрозою скасування через різке зростання видатків. Через це уряд спочатку виступав проти плану. Однак тепер роботу над проєктом відновлено.

Очікувана вартість будівництва становитиме 8,6 млрд норвезьких крон (782 млн євро).

Довжина тунелю становитиме близько 1,8 кілометра, а ширина — приблизно 37 метрів.

Він розрахований на прохід навіть великих суден: через тунель зможуть проходити круїзні лайнери завдовжки до 140 метрів та водотоннажністю близько 16 тисяч тонн.

Почати будівництво планують у 2027 році, а закінчити — протягом п’яти років.

Причина реалізації цього грандіозного проекту полягає в особливостях західного узбережжя Норвегії. Мис Стад, розташований на півострові Стадландет, вважається однією з найнебезпечніших ділянок узбережжя Норвегії. Сильні шторми та високі хвилі часто створюють серйозні труднощі для капітанів суден.

Завдяки тунелю кораблі зможуть користуватися захищеним маршрутом крізь гірський масив.

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