У Німеччині вводять додатковий збір за газ — Finance.ua

У Німеччині вводять додатковий збір за газ Вчора 06:23 — Енергетика

У Німеччині з 1 жовтня введуть додатковий збір за газ, у розмірі 2,4 цента за кіловат-годину.

Про це оголосило спільне підприємство операторів газотранспортної системи Trading Hub Europe.

Навіщо це? Надбавка призначена для підтримки постачальників газу, яким тепер доводиться купувати газ в інших місцях за значно більшими цінами через жорсткі обмеження на постачання газу з росії, Надбавка призначена для підтримки постачальників газу, яким тепер доводиться купувати газ в інших місцях за значно більшими цінами через жорсткі обмеження на постачання газу з росії, пише Tagesschau.

Збір спрямований на те, щоб розділити 90% додаткових витрат імпортерів на поповнення дефіциту газу з росії між домашніми господарствами і промисловими споживачами.

Видання зазначає, що з запровадженням додаткового збору споживачі газу в Німеччині зіткнуться зі значними додатковими витратами.

Для сім’ї із чотирьох осіб збір у розмірі 2,4 цента за кіловат-годину означатиме додаткові витрати у розмірі близько 480 євро на рік.

Tagesschau зазначає, що, хоча надбавка буде застосовуватись з 1 жовтня, але до споживачів вона дійде не одразу. Згідно з німецьким законодавством, передбачені періоди повідомлення споживачів від чотирьох до шести тижнів. Таким чином, надбавка, ймовірно, вперше з’явиться у рахунках у листопаді-грудні.

За даними компаній-операторів, попри обмеження постачання газу з Росії Німеччині вдалося з випередженням графіка заповнити свої сховища на 75,43%. А канцлер ФРН Олаф Шольц своєю чергою запевнив , що громадяни Німеччини отримають допомогу в умовах зростання цін на енергоносії.

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