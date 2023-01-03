У Німеччині скоро з'явиться пільговий залізничний квиток — Finance.ua
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У Німеччині скоро з'явиться пільговий залізничний квиток

Особисті фінанси
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У Німеччині на зміну проїзному квитку за 9 євро прийде «німецький квиток» — його вартість тепер складе 49 євро.
Про це йдеться в публікації DW.
Єдиний місячний проїзний діятиме для користування по всій території країни громадським транспортом за винятком експресів, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
«Німецький квиток» з’явиться — і вже скоро. Ми усунули всі перешкоди", — сказав Шольц.
До цього повідомлялося про розбіжності між представниками федерального центру та регіонів Німеччини щодо того, з яких коштів фінансуватиметься цей проєкт.
Коштуватиме такий квиток 49 євро та з’явиться у 2023 році. Зазвичай місячний квиток на громадський транспорт, наприклад Берліна, коштує 86 євро.
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«Німецький квиток» прийде на зміну так званому «квитку за 9 євро», з яким як жителі Німеччини, так і туристи, влітку могли користуватися громадським транспортом за пільговим тарифом. Програма дешевих проїзних коштувала німецькому уряду понад 2,5 мільярда євро.
За три місяці дії акції лише у пунктах продажу залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn продали 26 мільйонів таких квитків.
За матеріалами:
uamedia
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