У Німеччині озвучили дати припинення поставок вугілля та нафти з росії — Finance.ua

У Німеччині озвучили дати припинення поставок вугілля та нафти з росії Вчора 15:00

З 1 серпня Німеччина припиняє закупівлю російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти, що ознаменує серйозну зміну джерела енергопостачання країни.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс, пише Reuters.

За його словами, ключовим завданням на майбутнє буде заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає росія.

«За кілька тижнів ми припинимо використовувати російське вугілля», — сказав він на Сіднейському енергетичному форумі.

Будь-хто, хто знає історію трубопроводу «Дружба», який вже був інструментом радянської імперії у Східній Європі, знає, що порятунок від цієї залежності — справа нетривіальна, але це те, чого ми досягнемо через кілька місяців", — заявив Кукіс.

Німеччина швидко розвиває термінали для імпорту скрапленого природного газу (СПГ), щоб допомогти заповнити прогалину впостачанні газу, але він підкреслив, що, хоча Сполучені Штати та Катар можуть разом поставити близько 30 мільярдів кубометрів газу до Європи, це все ще залишає величезну прогалину.

«Ми не можемо просто уявити собі цю проблему», — сказав Кукіс.

Він підкреслив, що хоча Німеччина нещодавно ухвалила законодавство для прискорення розробки проектів у галузі відновлюваних джерел енергії, газ залишається одним з основних енергоресурсів.

Зазначимо, у зв’язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина введе додаткові заходи для економії блакитного палива. Згідно з планом уряду, з метою економії газу має бути скорочено використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії

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