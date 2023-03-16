У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала рф будувати Кримський міст — Finance.ua
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У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала рф будувати Кримський міст

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У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала рф будувати Кримський міст
У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала рф будувати Кримський міст
Окружний суд німецького міста Кіль виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 1,3 мільйона євро на відповідальну особу компанії у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій проти росії.
Про це повідомляє DPA.
За даними обвинувачення, порушення мали місце в 2016 та 2017 роках. Прокуратура Кіля розпочала розслідування у 2020 році на основі попередніх висновків митної адміністрації і завершила його наприкінці 2022-го.
Відомство не розголошує, про яку саме компанію йшлося і в якому регіоні Шлезвіг-Гольштейну вона розташована.
Суд ухвалив, що підозри в порушенні компанією федерального закону про зовнішню торгівлю та платежі були достатніми. Тепер відповідальна особа компанії має сплатити 18 тисяч євро штрафу, крім того, ще близько 1,3 мільйона євро буде сплачено в результаті конфіскації активів, отриманих у результаті злочинних дій.
Нагадаємо, санкції проти рф через анексію Криму були вперше введені в червні 2014 року та востаннє продовжені в червні 2022-го.
Вони включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.
Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підпадає під обмеження ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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