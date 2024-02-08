У Німеччині історичне падіння цін на нерухомість — Finance.ua

У Німеччині історичне падіння цін на нерухомість Сьогодні 16:20 — Нерухомість

У Німеччині історичне падіння цін на нерухомість

2023 року ціни на німецьку нерухомість різко впали. Подібне явище дослідники вже назвали унікальним.

Про це пише tagesschau.de

Як повідомляє Tagesschau з посиланням на результати дослідження Кільського інституту світової економіки, ціни на житло в багатоквартирних будинках впали на 8,9%, садиби — на 11,3%, будинки на кілька сімей — на 20,1%.

Останні приблизно 60 років ціни на нерухомість у Німеччині тільки зростали. Тепер тренд різко змінився у зворотному напрямку. Такого прискореного падіння не було з 1960-х років — від початку фіксації спостережень за цінами на купівлю житла.

Щоправда, ціни падають нерівномірно та не у всіх містах. Наприкінці 2023 падіння дещо сповільнилося, і в семи мегаполісах (Берлін, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Штутгарт) демонструє різну динаміку.

Ціни на квартири в кондомініумах у Кельні та Штутгарті в останньому кварталі впали на 3,6%, у Берліні, Франкфурті та Гамбурзі майже не змінилися.

«Поки що рано робити якийсь остаточний висновок, тренд буде помітнішим у наступному кварталі, вважає президент IfW Моріц Шуларик. — Можливо, ціни вже досягли дна».

На думку економіста, падіння цін призведе до зниження банками процентних ставок за кредитами, що здешевить будівництво та стимулюватиме попит на об'єкти нерухомості.

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