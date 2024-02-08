У Німеччині історичне падіння цін на нерухомість — Finance.ua
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У Німеччині історичне падіння цін на нерухомість

Нерухомість
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У Німеччині історичне падіння цін на нерухомість
У Німеччині історичне падіння цін на нерухомість
2023 року ціни на німецьку нерухомість різко впали. Подібне явище дослідники вже назвали унікальним.
Про це пише tagesschau.de.
Як повідомляє Tagesschau з посиланням на результати дослідження Кільського інституту світової економіки, ціни на житло в багатоквартирних будинках впали на 8,9%, садиби — на 11,3%, будинки на кілька сімей — на 20,1%.
Останні приблизно 60 років ціни на нерухомість у Німеччині тільки зростали. Тепер тренд різко змінився у зворотному напрямку. Такого прискореного падіння не було з 1960-х років — від початку фіксації спостережень за цінами на купівлю житла.
Щоправда, ціни падають нерівномірно та не у всіх містах. Наприкінці 2023 падіння дещо сповільнилося, і в семи мегаполісах (Берлін, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Штутгарт) демонструє різну динаміку.
Ціни на квартири в кондомініумах у Кельні та Штутгарті в останньому кварталі впали на 3,6%, у Берліні, Франкфурті та Гамбурзі майже не змінилися.
«Поки що рано робити якийсь остаточний висновок, тренд буде помітнішим у наступному кварталі, вважає президент IfW Моріц Шуларик. — Можливо, ціни вже досягли дна».
На думку економіста, падіння цін призведе до зниження банками процентних ставок за кредитами, що здешевить будівництво та стимулюватиме попит на об'єкти нерухомості.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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