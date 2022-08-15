У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків — Finance.ua
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У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків

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У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків
У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків
Понад п’ять місяців після блокування повітряного простору ЄС для російських літаків десять повітряних суден, що належать або контролюються росією, досі знаходяться на німецьких аеродромах.
Про це повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на міністерство транспорту.
Літаки підпадають під заборону на польоти внаслідок санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце.
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В основному йдеться про бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів. У Лейпцигу знаходяться три Ан-124, у Кельні — Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737, у Франкфурті-Хані — Boeing 747, у Баден-Бадені — Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS. У Мюнхені знаходиться лайнер Airbus A320, який колись орендувала російська авіакомпанія.
російські літаки можуть отримувати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонено, як і надання запчастин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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