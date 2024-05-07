Фонд виставив на приватизацію «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині — Finance.ua
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Фонд виставив на приватизацію «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині

Фондовий ринок
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Фонд виставив на приватизацію «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині
Фонд виставив на приватизацію «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині
Фонд виставив на приватизацію Єдиний майновий комплекс ДП «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині.
Про це йдеться в повідомленні.
Приватизація заводу відкриває можливості для розвитку промислового майданчика з уже наявною інфраструктурою.
Онлайн-аукціон відбудеться 16 травня в системі «Прозорро.Продажі». Прийом пропозицій — до 15 травня включно.
Стартова ціна — 959,1 тис. грн (без ПДВ).
Завод розташований у селі Іванівка Ніжинського району, поруч з озером та автошляхами М-02 і Т-2523. Така локація забезпечує зручну логістику та додаткову привабливість для інвестицій.До складу ЄМК входять:
  • 51 об'єкт нерухомого майна (12 311,7 м²).
  • 2 земельні ділянки (56,46 га).
  • 3 автівки.
  • 250 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі тощо).
Новий власник зобов’язаний погасити наявну заборгованість підприємства по зарплаті у розмірі 552 тис. грн та перед бюджетом — 21 168 тис. грн. Інші умови продажу передбачають збереження робочих місць протягом 6 місяців.
«Приватизація ДП „Шабалинівський спиртовий завод“ — це шанс для інвестора реалізувати свої бізнес-ідеї на базі існуючих виробничих потужностей та інфраструктури. Новий власник зможе диверсифікувати напрямки діяльності та створити додану вартість», сказано повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
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