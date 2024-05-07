Фонд виставив на приватизацію «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині — Finance.ua

Фонд виставив на приватизацію «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині
Фонд виставив на приватизацію Єдиний майновий комплекс ДП «Шабалинівський спиртовий завод» на Чернігівщині.
Про це йдеться в повідомленні.
Приватизація заводу відкриває можливості для розвитку промислового майданчика з уже наявною інфраструктурою.
Онлайн-аукціон відбудеться 16 травня в системі «Прозорро.Продажі». Прийом пропозицій — до 15 травня включно.
Стартова ціна — 959,1 тис. грн (без ПДВ).
Завод розташований у селі Іванівка Ніжинського району, поруч з озером та автошляхами М-02 і Т-2523. Така локація забезпечує зручну логістику та додаткову привабливість для інвестицій.До складу ЄМК входять:
- 51 об'єкт нерухомого майна (12 311,7 м²).
- 2 земельні ділянки (56,46 га).
- 3 автівки.
- 250 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі тощо).
Новий власник зобов’язаний погасити наявну заборгованість підприємства по зарплаті у розмірі 552 тис. грн та перед бюджетом — 21 168 тис. грн. Інші умови продажу передбачають збереження робочих місць протягом 6 місяців.
«Приватизація ДП „Шабалинівський спиртовий завод“ — це шанс для інвестора реалізувати свої бізнес-ідеї на базі існуючих виробничих потужностей та інфраструктури. Новий власник зможе диверсифікувати напрямки діяльності та створити додану вартість», сказано повідомленні.
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