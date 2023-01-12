У Нідерландах представили електромобіль із сонячними батареями за $6700 — Finance.ua

У Нідерландах представили електромобіль із сонячними батареями за $6700 Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

У Нідерландах представили електромобіль із сонячними батареями за $6700, Фото: domusweb.it

Голландський стартап Squad Mobility почав приймати замовлення на свій електромобіль Solar City Car. Мініатюрний автомобіль може заряджатися від сонячної енергії.

Подробиці розповіли на сайті domusweb.it.

Solar City Car неймовірно компактний. Його габарити дозволяють легко маневрувати на найвужчих вулицях.

Електромобіль має двомісне компонування. З обладнання доступне лише найнеобхідніше обладнання.

Фото: domusweb.it

Solar City Car працює від двох електродвигунів потужністю 2 кВт. Вони встановлені на задні колеса та живляться від чотирьох змінних акумуляторів.

Електромобіль можна заряджати на зарядній станції або сидячи під сонцем на парковці. На кришці встановлені сонячні батареї, які дають близько 20 км додаткового запасу ходу залежно від погодних умов. Запас ходу на одному заряді невідомий.

Фото: domusweb.it

Максимальна швидкість Solar City Car обмежена на 45 км/год. Кермувати ним у Європі можна без прав водія.

Squad Solar City Car надійде в продаж наприкінці 2023 року. Початкова ціна — 6700 доларів.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.