У НБУ заявили про скептичне ставлення до криптовалют в Україні — Finance.ua

У НБУ заявили про скептичне ставлення до криптовалют в Україні Сьогодні 09:30 — Криптовалюта

У НБУ заявили про скептичне ставлення до криптовалют в Україні

Спілкуючись з журналістами Сointelegraph, представники Національного банку України висловили неоднозначну позицію щодо криптовалют.

За словами спеціалістів, після року війни можна виділити як позитивні, так і негативні аспекти цифрових активів. Втім, ставлення НБУ до криптовалют залишається скептичним — все через фінансово-економічні проблеми, викликані вторгненням росії, повідомили у пресслужбі НБУ.

«Операції з криптовалютами можуть використовуватися в обхід валютного регулювання, зокрема — як канал непродуктивного відпливу капіталу з країни, що наразі становить загрозу макрофінансовій стабільності», — зазначив представник НБУ.

Зауважимо, що попри неоднозначну позицію щодо криптовалют у НБУ, з 16 березня 2022 року в Україні діє закон «Про віртуальні активи». Минулого року держава посіла третє місце у рейтингу прийняття криптовалюти населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток українців, які володіють цифровими активами, за рік зріс на понад 2%. Таким чином, на початок 2022-го криптовалюта була у 15,72% населення або ж у 6 млн громадян.

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Незважаючи на обережний підхід до криптовалюти під час війни, у НБУ все ще позитивно ставиться до технологічних інновацій, пов’язаних з цифровими активами. За даними НБУ, з криптовалютою пов’язано багато майбутніх можливостей, зокрема кращий доступ до фінансових послуг, конкуренція у сфері платіжних послуг, залучення інвестицій, криптопожертви та інші переваги.

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