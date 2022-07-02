У NASA створили найбільше в світі дзеркало для стратосферного телескопа — Finance.ua

У NASA створили найбільше в світі дзеркало для стратосферного телескопа Вчора 03:23 — Технології&Авто

Космічні телескопи стали проривом у вивченні таємниць Всесвіту, але створення та виведення в космос такого телескопа — це дуже дорого і вкрай довго. Альтернативою цьому залишаються стратосферні телескопи на повітряних кулях. У NASA якраз завершили виготовлення найбільшого у світі дзеркала для такого телескопа діаметром 2,5 м. У небо над Антарктидою телескоп ASTHROS має піднятися у грудні 2023 року, пише vsviti

Телескоп ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths) був створений на стику передових космічних технологій та технологій виробництва гоночних яхт. Дзеркало та конструкція з його утримання мали бути легкими і міцними, щоб уникнути спотворень геометрії понад 2,2 мкм при діаметрі 2,5 метра.

Дзеркало для проєкту виготовила італійська компанія Media Lario з алюмінію в структурі стільника в каркасі з вуглепластику. Дзеркальна поверхня — це позолочений нікель. У липні дзеркало почнуть інтегрувати до складу гондоли повітряної кулі, після чого розпочнуть передпольотні випробування платформи.

Покриття дозволяє дзеркалу відбивати слабке світло в далекому інфрачервоному діапазоні хвиль. Це дозволить ASTHROS розглянути регіони утворення нових зірок нашої галактики та побудувати тривимірні карти високої роздільної здатності розподілу та руху газів, а також порівняти їх з далекими галактиками, щоб краще зрозуміти, як формуються та вмирають зірки. Цікаво, що стратосферний телескоп це одноразовий продукт. Його запуск можна буде здійснювати до 15 разів на рік, кожного разу телескоп зможе спостерігати небо протягом чотирьох тижнів поспіль.

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