У "Нафтогазі" нагадали, як дізнатися про оновлені рахунки без квитанцій — Finance.ua

У "Нафтогазі" нагадали, як дізнатися про оновлені рахунки без квитанцій Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

В особистому кабінеті на сайті «Нафтогазу» українці можуть отримати широкий спектр послуг. Крім того, онлайн набагато зручніше оплачувати рахунки за спожитий газ.

Отримати доступ до особистого кабінету на сайті компанії, можна зайшовши на сайт «Нафтогаз». Та створити особистий кабінет користувача. Для цього у верхньому правому кутку на екрані вашого комп’ютера клікнути на «Особистий кабінет».

Щоб зареєструватися — вводите номер особового рахунку та перші три літери прізвища. Вам запропонують пройти реєстрацію через Google, Facebook або електронну пошту. З першими двома варіантами дані вносяться автоматично.

Якщо реєструватися через електронну пошту, то отримаєте повідомлення на пошту з кодом. Його потрібно ввести на сайті «Нафтогазу» і пароль для особистого кабінету, та підтвердити реєстрацію, натиснувши кнопку «Зареєструватись».

Відразу після цього система запропонує вам, щоб рахунки та найголовніша інформація надходили в особистий кабінет. Цю пропозицію можна прийняти або відхилити.

Що потрібно знати про нові платіжки від «Нафтогазу»

У компанії розповіли, що наразі новий формат платіжок стосується лише клієнтів, які відмовились від паперових квитанцій — якщо ж клієнт обрав друкований рахунок, то отримає рахунок за спожитий газ Укрпоштою після 20 травня.

Отримати рахунок також можна:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply, Facebook Messenger, на електронну пошту (e-mail);

у терміналах самообслуговування.

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