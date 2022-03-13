У Нацбанку Польщі розповіли, хто купуватиме гривню в українських біженців — Finance.ua
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У Нацбанку Польщі розповіли, хто купуватиме гривню в українських біженців

Вчора 15:05Валюта
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У Нацбанку Польщі розповіли, хто купуватиме гривню в українських біженцівУ Нацбанку Польщі розповіли, хто купуватиме гривню в українських біженців
Гривню в українських біженців у Польщі прийматимуть комерційні банки.
З такою заявою на нещодавній прес-конференції виступив голова НБП Адам Гляпінський, передає Polskieradio.
Останнім часом в українців, які в Польщі рятуються від розв’язаної російським агресором війни, почали виникати проблеми з обміном готівкової гривні в польських обмінниках. Відбувається це, як зазначається в публікації, через перенасичення ринку приймаючої країни валютою: у більшості пунктів гривню більше не приймають.
Національний банк Польщі має намір зробити низку кроків, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Керівник НБП Адам Гляпінський планує залучити до процесу викупу української валюти комерційні банки: згодом фінустанови обмінюватимуть гривню за допомогою українських колег.
У якості ще одного шляху вирішення цієї проблеми Гляпінський вказав допомогу з боку центрального банку.
На даному етапі, зазначає керівник Національного банку Польщі, деталі програми ще узгоджуються, і на вирішення цієї проблеми буде потрібен деякий час.
Крім того, додав банкір, операція може бути обмежена у часі; до того ж, ймовірно, будуть встановлені обмеження на обмін на одну особу.
Варто зазначити, що з першого дня війни офіційний курс гривні до долара становить 29,25 грн/$, а до євро — 33,17 грн/€.
«Розморожено» курси валют буде, як тільки в країні скасують військовий стан.
За матеріалами: Banker.ua
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