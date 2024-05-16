Замовлення готівкової валюти на сайті та у застосунку ПУМБ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Замовлення готівкової валюти на сайті та у застосунку ПУМБ Сьогодні 10:17 — Валюта

Маєте потребу у валюті та хвилюєтесь, що в касі банку може не вистачити готівки? ПУМБ потурбувався аби українці завжди мали можливість придбати необхідну кількість готівкової валюти і запустив сервіс замовлення валюти на сайті або у застосунку ПУМБ. Сервіс доступний як існуючим, так і новим клієнтам банку — замовити валюту може кожен (окрім громадян рф та рб) і клієнтом ПУМБ бути не обов’язково.

Готівку можна придбати у сумі кратній 100, видача здійснюється лише крупними купюрами. Обмеження по сумі - від 500 від 500 до 9000 USD/EUR.

Замовити іноземну валюту на сайті ПУМБ:

обрати «Замовити готівкову валюту» та ознайомитись з лімітами та комісією за послугу

зазначити потрібну суму та валюту для замовлення

обрати відділення та зручну дату для купівлі валюти

оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку щодо візиту у відділення. Оплата послуги можлива картками будь-якого українського банку.

завітати до обраного відділення та придбати готівкову валюту



Замовити іноземну валюту у застосунку ПУМБ Online:

відкрити/скачати додаток ПУМБ Online

обрати «Більше» -> «Додаткові послуги» -> «Замовити готівкову валюту».

Перебуваєте за кордоном? Нагадуємо, що з 1 квітня 2024 ПУМБ знизив комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття.

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