ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро — Finance.ua

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ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро

Вчора 05:57Валюта
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ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євроЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро, Pexels
Європейський центральний банк працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження в інші валюти за розумним курсом. Більше 2 млн людей покинули Україну після вторгнення росії, і їх число може збільшитися до 5 мільйонів протягом декількох тижнів.
Про це повідомляє Reuters.
Багато з біженців насилу купують навіть предмети першої необхідності, оскільки їх заощадження в гривнях не конвертуються в більшій частині Європи, а це означає, що у них немає можливості обміняти їх за розумним курсом. Це, в свою чергу, робить їх жертвами недобросовісних трейдерів, що пропонують наднизькі обмінні курси.
Кілька політиків ЄЦБ, в основному зі сходу блоку, в четвер попросили главу ЄЦБ Крістін Лагард запропонувати спільне рішення, і зараз банк намагається розробити механізм.
Джерела повідомили, що лідери ЄС також чинили тиск на банк і просили ЄЦБ активізувати свої зусилля.
Варіант, розглянутий лідерами Європейського Союзу на саміті в Версалі на цьому тижні, полягає в тому, щоб ЄС гарантував кредит і використовував ЄЦБ в якості посередника в транзакціях.
Фактична конвертація відбуватиметься через комерційні банки, але під егідою центрального банку єврозони і з дотриманням загальних правил.
Частиною рішення може бути дозвіл українцям відкривати банківські рахунки в Європі і дозволяти їм витрачати свої гривні в електронному вигляді до заздалегідь встановленого ліміту.
За матеріалами: РБК-Україна
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