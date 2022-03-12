ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро — Finance.ua

ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро

Вчора 05:57 — Валюта

ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро, Pexels

Європейський центральний банк працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження в інші валюти за розумним курсом. Більше 2 млн людей покинули Україну після вторгнення росії, і їх число може збільшитися до 5 мільйонів протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє Reuters

Багато з біженців насилу купують навіть предмети першої необхідності, оскільки їх заощадження в гривнях не конвертуються в більшій частині Європи, а це означає, що у них немає можливості обміняти їх за розумним курсом. Це, в свою чергу, робить їх жертвами недобросовісних трейдерів, що пропонують наднизькі обмінні курси.

Кілька політиків ЄЦБ, в основному зі сходу блоку, в четвер попросили главу ЄЦБ Крістін Лагард запропонувати спільне рішення, і зараз банк намагається розробити механізм.

Джерела повідомили, що лідери ЄС також чинили тиск на банк і просили ЄЦБ активізувати свої зусилля.

Варіант, розглянутий лідерами Європейського Союзу на саміті в Версалі на цьому тижні, полягає в тому, щоб ЄС гарантував кредит і використовував ЄЦБ в якості посередника в транзакціях.

Фактична конвертація відбуватиметься через комерційні банки, але під егідою центрального банку єврозони і з дотриманням загальних правил.

Частиною рішення може бути дозвіл українцям відкривати банківські рахунки в Європі і дозволяти їм витрачати свої гривні в електронному вигляді до заздалегідь встановленого ліміту.

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