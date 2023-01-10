У Нацбанку не бачать ознак неплатоспроможності "Сенс Банку" для його націоналізації — Finance.ua

У Нацбанку не бачать ознак неплатоспроможності "Сенс Банку" для його націоналізації Сьогодні 12:12

У Нацбанку не бачать ознак неплатоспроможності "Сенс Банку" для його націоналізації

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що наразі регулятор не бачить ознак неплатоспроможності «Сенс Банку», який раніше був « Альфа-Банк Україна», для його націоналізації.

Про це вона розповіла в етері телемарафону «Єдині новини», передає « Інтерфакс-Україна ».

За її словами, на сьогодні немає ознак, які загрожували б платоспроможності «Сенс Банку».

І лише у разі втрати ліквідності банку НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і, щоб уникнути потрясінь на фінринку, може вийти з пропозицією до Кабміну щодо націоналізації цієї фінустанови.

Нагадаємо, «Альфа-Банк Україна» змінив назву на «Сенс Банк» з 1 грудня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку» НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова;

«Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії», — заявив тоді Дянков.



Економічна Правда За матеріалами:

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