У Нацбанку не бачать ознак неплатоспроможності "Сенс Банку" для його націоналізації — Finance.ua

У Нацбанку не бачать ознак неплатоспроможності "Сенс Банку" для його націоналізації
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що наразі регулятор не бачить ознак неплатоспроможності «Сенс Банку», який раніше був «Альфа-Банк Україна», для його націоналізації.
Про це вона розповіла в етері телемарафону «Єдині новини», передає «Інтерфакс-Україна».
За її словами, на сьогодні немає ознак, які загрожували б платоспроможності «Сенс Банку».
І лише у разі втрати ліквідності банку НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і, щоб уникнути потрясінь на фінринку, може вийти з пропозицією до Кабміну щодо націоналізації цієї фінустанови.
Нагадаємо, «Альфа-Банк Україна» змінив назву на «Сенс Банк» з 1 грудня 2022 року.
Довідка Finance.ua:
- після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку» НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова;
- «Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії», — заявив тоді Дянков.
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