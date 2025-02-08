У Нью-Йорку після запровадження плати за в’їзд у «зону заторів» поїздки стали швидшими — Finance.ua
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У Нью-Йорку після запровадження плати за в’їзд у «зону заторів» поїздки стали швидшими

Світ
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У Нью-Йорку після запровадження плати за в’їзд у «зону заторів» поїздки стали швидшими
У Нью-Йорку після запровадження плати за в’їзд у «зону заторів» поїздки стали швидшими
Після запровадження плати за в’їзд до «зони заторів» у Нью-Йорку у січні 2025 року, середній час поїздки скоротився на 10−30%.
Про це повідомили у Транспортному управлінні міста, пише Gothamist.

Як змінилась ситуація на дорогах

Нове правило оплати за в’їзд у зону на південь від Центрального парку, де знаходяться Емпайр-Стейт-Білдінг, Таймс-сквер і вулиця Уолл-стріт, почало діяти з п’ятого січня 2025 року, і за місяць вже помітна позитивна динаміка.
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Так середня тривалість поїздки через тунель Голланда у будні скоротилася на 48% за перші три тижні після запровадження плати за затори порівняно з тим самим періодом у 2024 році.
Час у дорозі на Вільямсбурзькому мосту зменшився на 30%, а на Кенал-стріт, відомій заторами, — на 27%.
У Транспортному управлінні відзначили, що зменшення заторів допомогло деяким автобусам прискорити рух.

Супротив і критика

Варто додати, що на початку не всі містяни підтримали нововведення, називаючи його «тоталітаризмом».
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Конгресмен Майк Лоулер ще в листопаді закликав Дональда Трампа заблокувати ідею, і Трамп, як корінний житель Нью-Йорка, пообіцяв це зробити.
Влада Нью-Джерсі теж намагалася зупинити проєкт, посилаючись на екологічні ризики, але суд відхилив позов.
У соцмережах блогери навіть пропонували масовий саботаж — проїзд без оплати, щоб перевантажити систему камер чи засвічувати камери фіксації ліхтариками.
За матеріалами:
Хмарочос
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