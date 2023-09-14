У МЗС назвали причини, чому ЄС має скасувати заборону на імпорт зернових з України — Finance.ua

У МЗС назвали причини, чому ЄС має скасувати заборону на імпорт зернових з України Сьогодні 20:14 — Аграрний ринок

У МЗС назвали причини, чому ЄС має скасувати заборону на імпорт зернових з України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що підстав продовжувати заборону Єврокомісії на імпорт українських зернових до ЄС після 15 вересня немає.

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав п’ять причин, чому рішення не має бути продовжене:

Україна та Євросоюз створили спільну координаційну платформу, в рамках якої пропрацювали всі застереження з боку деяких європейських країн; Експорт української сільськогосподарської продукції не є причиною дестабілізації європейського ринку; Сьогоднішнє рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових лише підтверджує безпідставність односторонніх обмежувальних заходів; Штучне обмеження українського експорту грає на руку рф, яка є конкурентом України на світових ринках зерна. Для неї заборон на ринку ЄС немає; Заборона на імпорт порушує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципи і норми Єдиного ринку ЄС.

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«Переконані, що будь-яке рішення, загальноєвропейське або національне, яке і надалі обмежуватиме українських аграрний експорт буде не лише безпідставним та протиправним, але і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, Європейського союзу загалом, а також матиме дестабілізуючий вплив на світовий ринок продовольства», — йдеться також у заяві на сайті МЗС.

У травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. П’ять країн регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.

Довідка Finance.ua:

обмеження мають закінчитися 15 вересня, Угорщина та Польща попросили комісію продовжити їх;

натомість парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня;

Україна стала повністю залежною від альтернативних маршрутів ЄС для експорту зерна після того, як росія в липні відмовилася від угоди, яка дозволяла транспортувати українське зерно через чорноморські порти.



Радіо Свобода За матеріалами:

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